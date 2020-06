The Last Of Us 2: la musicista Lotte Kestner riceve le scuse di Neil Druckmann

La scorsa settimana Naughty Dog ha pubblicato un nuovo spot TV di The Last Of Us Parte 2 utilizzando il brano True Faith come colonna sonora dello stesso. In realtà non è stata utilizzata la versione originale della canzone dei New Order, bensì una cover suonata e riarrangiata da Lotte Kestner.

La musicista aveva fatto notare sui social di non essere stata in alcun modo citata nei crediti, ribadendo come Naughty Dog abbia usato la sua versione della canzone e dimostrandolo rendendo pubblici una serie di accordi da lei suonati e ideati per arricchire il brano. Dopo qualche giorno di silenzio, Neil Druckmann si è esposto pubblicamente scusandosi con la diretta interessata per l'accaduto.

"La canzone True Faith suonata da Ellie è ispirata alla cover di Lotte Kestner, a causa di una nostra svista non le abbiamo riconosciuto i dovuti crediti. Porgo le mie scuse a nome di tutto il team, rettificheremo subito e speriamo che Lotte abbia tutti i riconoscimenti che le spettano." La cantante e musicista da parte sua ha ringraziato Druckmann, Naughty Dog e Sony dichiarando di "essere orgogliosa e contenta che una mia canzone abbia trovato spazio in un progetto di questa portata."

Tutto è bene quel che finisce bene, adesso non ci resta che attendere la recensione di The Last Of Us 2, online alle 09:01 di venerdì 12 giugno.