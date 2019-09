The Last of Us 2: Naughty Dog festeggia l'Outbreak Day 2019 con tanti regali

I vertici di Sony Interactive Entertainment e i ragazzi di Naughty Dog commemorano l'Outbreak Day 2019 lanciando una serie di promozioni e di iniziative che coinvolgono tutti gli appassionati di The Last of Us e coloro che attendono l'uscita secondo capitolo in esclusiva su PlayStation 4.

Come possiamo intuire leggendo il messaggio pubblicato sulle pagine del PlayStation Blog americano, gli autori di Santa Monica hanno deciso di fare le cose in grande e di approfittare della visibilità mediatica garantitagli dall'annuncio della data di uscita di TLOU 2 per invitarci a festeggiare l'Outbreak Day.

La prima iniziativa ideata da Naughty Dog è già stata parzialmente "spoilerata" e prevede la possibilità di scaricare gratuitamente il tema dinamico Grunge di The Last of Us 2 su PS4: da qui a martedì 1 ottobre, inoltre, tutti i temi e gli avatar collegati a TLOU 2 possono essere acquistati con uno sconto del 50% sul prezzo di listino abituale.

L'Outbreak Day 2019 di The Last of Us attraversa anche il sito del PlayStation Gear Store ufficiale con il lancio di una linea di T-shirt con protagonisti i "nuovi" Ellie e Joel di TLOU 2: viene inoltre confermata la collaborazione con Dark Horse per la realizzazione dell'artbook ufficiale di The Last of Us 2 e di una magnifica action figure di Ellie che sarà commercializzata nell'estate del 2020.

A partire dall'1 ottobre, ossia dal giorno in cui potremo scaricare gratuitamente The Last of Us Remastered con PS Plus, Naughty Dog terrà un contest che premierà i migliori scatti ingame realizzati dagli utenti servendosi della Modalità Fotografica. I vincitori riceveranno in regalo dei poster commemorativi per l'Outbreak Day 2019, ciascuno impreziosito dalla firma degli sviluppatori. Nel frattempo, vi lasciamo al nostro speciale su The Last of Us 2 e vi ricordiamo che il kolossal post-apocalittico di Sony sarà disponibile a partire dal 21 febbraio del 2020 su PS4.