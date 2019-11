The Last of Us 2: Naughty Dog mette in vendita quattro stampe mozzafiato

Da quando The Last of Us 2 è stato rinviato il mese scorso, la nuova fatica di Naughty Dog si è allontanata un attimo dalla luce dei riflettori, anche se si tratta pur sempre di una delle esclusive più attese del mondo PlayStation.

E proprio dalla stessa Naughty Dog è arrivato un aggiornamento che potrebbe far ringalluzzire un po' gli animi di quelli che sono rimasti delusi dal ritardo con cui arriverà il gioco rispetto a quanto preventivato.

Come possiamo vedere dal tweet in calce alla news infatti, la software house ha avviato una partnership con il sito Cook and Becker, che si occupa della realizzazione di stampe di alta qualità, e che dunque produrrà una serie di stampe partendo da alcune immagini relative a The Last of Us 2.

I quattro artwork sono tutti dedicati ad Ellie: nel primo si trova a cavallo da sola, nel secondo sempre a cavallo insieme a Joel, nel terzo è raffigurata in compagnia del suo cane e nel quarto mentre imbraccia il fucile. Come dicevamo, potete vedere tutte e quattro le immagini, e conoscere i dettagli per acquistarle qualora foste interessati, nel tweet in calce alla news.

Ci vorrà dunque ancora un po' di tempo prima di mettere le mani sul gioco. Nel frattempo date un'occhiata alla nostra analisi del gameplay di The Last of Us 2.