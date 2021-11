The Last of Us 2: Naughty Dog racconta la genesi della 'chitarra interattiva'

Dalle pagine del PlayStation Blog, i ragazzi di Naughty Dog ripercorrono le tappe del faticoso percorso creativo compiuto nel dare forma alle sessioni di gameplay (e narrative) legate alla "chitarra interattiva" suonata da Ellie in The Last of Us Parte 2.

La sussidiaria californiana dei PlayStation Studios parte dalla constatazione che "nei nostri titoli la musica ha sempre avuto un ruolo determinante, ma in TLOU 2 sapevamo di dover compiere un ulteriore passo in avanti, consegnando i suoni direttamente nelle mani dei giocatori. L'idea è derivata da un angolo narrativo: già dal primo plot che avevamo steso per la storia, fino al nostro primo trailer ufficiale, volevamo porre la chitarra al centro della scena. Noi designer volevamo renderlo uno strumento suonabile fin dal principio, così che i giocatori potessero avvertire quella connessione tra Joel ed Ellie".

Il team di Naughty Dog entra poi nel merito del minigioco legato all'utilizzo della chitarra e alla necessità di renderlo aderente al contesto narrativo di un mondo post-apocalittico che, specie in TLOU 2, è davvero "molto cupo e concreto. Un minigioco spensierato e 'leggero' sarebbe risultato fuori luogo in quell'ambientazione. Inoltre, quando Ellie suona non lo fa per mostrare le sue abilità con lo strumento, né tantomeno sogna di diventare una rockstar. Ellie suona perchè vuole lasciarsi cullare dalle melodie a lei più care, vuole immergersi nei ricordi dei suoi affetti ed esprimere in quel modo il suo legame con loro".

Per rimanere in tema, vi rimandiamo al nostro speciale su The Last of Us 2 e l'Apocalisse celebrata dal TLOU Day.