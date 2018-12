The Last of Us 2: Naughty Dog e la 'sana competizione' con gli studi Sony

Crash Bandicoot, Jak and Dexter, Uncharted e The Last of Us: la storia di Naughty Dog è costellata di capolavori entrati nella storia dei videogiochi. Qual è il segreto di questo successo? John Sweeney e Arne Meyer hanno provato a rispondere a questa domanda nel corso di un'intervista concessa a Weekly Famitsu.

In base al resoconto offertoci da Twinfinite, il direttore artistico e il direttore della comunicazione di Naughty Dog concordano nell'indicare la "sana competizione" con gli altri team della galassia di sussidiarie di Sony come una delle principali chiavi dell'incrollabile successo della compagnia di Santa Monica.

John Sweeney, nella fattispecie, afferma di guardare con estremo interesse al lavoro svolto dagli altri studi interni di Sony: titoli come Horizon Zero Dawn o God of War, a detta del dirigente di Naughty Dog, rappresentano degli incredibili spunti di riflessione che lo aiutano a modificare il proprio approccio nello sviluppo di The Last of Us 2.

Anche Arne Meyer, da par suo, guarda al costante scambio di idee tra gli autori degli studi Sony come ad una delle ragioni del successo commerciale e di critica dei videogiochi di Naughty Dog. Nel descrivere questo tipo di collaborazione, Meyer spiega infatti che la "famiglia estesa" composta dagli studi di Sony Interactive Entertainment alimenta un senso di "competizione positiva" tra le diverse sussidiarie che contribuisce a mantenere alto l'entusiasmo dei singoli sviluppatori, con un continuo scambio di opinioni e di idee.

In questo modo, afferma Meyer, la "rivalità" tra le software house risulterebbe essere sempre costruttiva, senza cioè produrre frizioni o contrasti tali da pregiudicare il proprio lavoro e quello dei colleghi. A fine ottobre, anche Asher Einhorn di Naughty Dog si era detto estremamente entusiasta dei progressi compiuti dagli sviluppatori californiani con il progetto di The Last of Us Part II per PlayStation 4 e preannunciando un risultato finale "mostruosamente incredibile".