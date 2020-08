The Last of Us 2: Naughty Dog svela la bizzarra genesi dei rumori ingame

I ragazzi del canale YouTube SoundWorks Collection hanno raccolto tutti i filmati condivisi in questi mesi dal Sound Designer di The Last of Us 2, Beau Anthony Jimenez, per svelare i curiosi stratagemmi escogitati da Naughty Dog nel campionare tutti i rumori e i suoni dell'esclusiva PS4.

Il filmato in questione testimonia l'incredibile impegno profuso dalla sussidiaria dei PlayStation Studios nel rendere ancora più immersiva e autentica l'esperienza offerta da TLOU 2. Gli youtuber attingono ai numerosi video condivisi da Jimenez per mostrare i passaggi più importanti del lavoro svolto dal team audio di Naughty Dog.

Gli ingegneri del suono della software house californiana sono ricorsi a un campionario di oggetti quantomai ricco e, se vogliamo, bizzarro. Per ricreare lo spaventoso rumore emesso dagli Shambler, ad esempio, Jimenez ha picchiettato un oggetto metallico vicino a un microfono ed elaborato il tutto con un effetto rallentato e delle pesanti distorsioni. Nel video trovano spazio anche le registrazioni delle esplosioni dei Cordyceps ottenute, ebbene sì, schiacciando della frutta a polpa morbida e utilizzando un mantice pieno di farina d'avena per far scoppiare un palloncino.

Sapevate inoltre che in rete è apparso il video leak del multiplayer di The Last of Us 2 con degli scampoli di gameplay provenienti da una versione aggiornata della modalità Fazioni di TLOU?