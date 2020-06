The Last Of Us 2: negozio scrive insulto sessista verso Ellie sulla copertina del gioco

The Last Of Us Parte 2 sarà in vendita da domani in tutto il mondo, per promuovere un lancio del gioco un negozio australiano ha esposto un cartellone pubblicitario non proprio consono, che ovviamente ha fatto rapidamente il giro del web, costringendo il rivenditore a chiedere scusa.

Il totem promozionale con le copie del gioco è stato accompagnato in un punto vendita JB Hi-Fi da una copertina modificata di The Last Of Us 2 che sostituisce il nome del gioco con la frase sessista "A Very Angry Lesbian", con riferimento alla protagonista. Davvero una pessima figura per il negozio australiano, che dopo le polemiche ha rimosso il cartellone in questione ed ha chiesto scusa alla community, al momento però non sappiamo se ci siano state ripercussioni da parte del publisher o del distributore locale nei confronti dello store appartenente ad una delle catene di elettronica di consumo più popolari in Australia.

Ricordiamo che The Last Of Us 2 arriva domani ma molti di coloro che lo hanno prenotato su Amazon.it lo hanno in consegna per oggi, non sono pochi coloro che affermano di aver già ricevuto la propria copia e di essersi tuffati a capofitto nella nuova avventura di Ellie. E voi, avete ricevuto The Last Of Us 2 oppure no? Non disperate nel caso, la consegna potrebbe avvenire anche domani, in tempo per il Day One.