The Last of Us 2: Neil Druckmann e l'attrice Laura Bailey in una foto delle sessioni mocap

Prosegue ininterrotta la lavorazione di The Last of Us Part 2, uno dei giochi più attesi in assoluto dall'intera comunità di giocatori in possesso di una PlayStation 4. Informazioni approfondite sul progetto continuano a latitare - esattamente come la data d'uscita - ma quest'oggi il director Neil Druckmann ha pubblicato una nuova foto.

A quasi quattro mesi dell'ultima volta, il co-creatore dell'intera serie ha aggiornato il proprio profilo Instagram pubblicando un'istantanea che lo ritrae con Laura Bailey, scattata durante le sessioni di performance capture. In The Last of Us Part 2, l'attrice americana interpreterà una donna misteriosa che si è mostrata per la prima e unica volta durante il trailer della Paris Games Week 2017. Lo scatto è accompagnato dalle seguenti parole di Neil Druckmann: "Grazie per aver dato vita ad uno dei miei personaggi preferiti. Hai fatto faville!". I dettagli sulla donna latitano - sappiamo solo che ha un nome composto da 4 lettere - ma è probabile che rivestirà un ruolo piuttosto importante, dal momento che è uno dei personaggi preferiti del director.

Nei giorni scorsi hanno cominciato a circolare alcuni rumor che facevano riferimento ad una possibile data d'uscita fissata per il 2019. Non abbiamo dovuto attendere molto prima di ricevere una risposta da Naughty Dog. Dal momento che l'attesa è alle stelle, abbiamo raccolto in un video di The Last of Us 2 tutto ciò che sappiamo sul gioco.