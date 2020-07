The Last Of Us 2: Neil Druckmann si complimenta con due YouTuber, haters all'attacco

Neil Druckmann si è complimentato con il duo Girlfriend Reviews per la loro recensione di The Last Of Us Parte 2, e fin qui niente di strano se non fosse che dopo il Tweet di Druckmann centinaia di haters si sono scagliati non solo contro il direttore creativo del gioco ma anche con i due content creator.

In particolare gli haters contestano il fatto che Neil si sia esposto pubblicamente lodando una recensione e accusano i due YouTuber di essersi fatti comprare da Sony, accuse però subito smontate dalla coppia. Gli autori del video hanno dichiarato infatti di aver comprato regolarmente il gioco e di non avere alcuna partnership con Sony, cosa che per legge sarebbero stati obbligati a segnalare chiaramente, pena ripercussioni legali.

Una situazione spiacevole per le parti coinvolte e che certamente non aiuta a stemperare un clima già piuttosto pesante: nel weekend Neil Druckmann che ha mostrato le minacce di morte ricevute, anche a Laura Bailey doppiatrice di Abby è stato riservato lo stesso trattamento e l'azienda le ha mostrato tutto il suo supporto.

Neil Druckmann da parte suo si è detto comunque tranquillo e sicuro del fatto che mostrare le minacce e gli insulti ricevuti possa servire a dare coraggio ad altre persone che loro malgrado si sono trovate nella stessa situazione.