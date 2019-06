The Last of Us 2: Neil Druckmann scherza sui rumor della data di uscita

A dispetto della preannunciata assenza di Sony dall'E3 2019, nelle infuocate giornate della fiera losangelina i presunti leak legati alla data di uscita di The Last of Us Part 2 hanno continuato ad affollare i siti e i forum di settore. A tal proposito è intervenuto Neil Druckmann, creative director di Naughty Dog.

Dalle pagine del suo profilo Twitter ufficiale, l'uomo a capo dell'ambizioso progetto in esclusiva su PS4 ha scherzato sui rumor e sulle conseguenti richieste di informazioni da parte dei fan di Ellie affermando che "per vostra informazione, ogni volta che qualcuno chiede la data di lancio (di The Last of Us 2, ndr), il gioco subisce un ulteriore ritardo di cinque minuti!".

Ad alimentare le speranze degli appassionati per l'imminente annuncio della data di uscita di TLOU2 ci ha pensato Ashley Johnson: l'attrice che presta il volto e la voce al personaggio di Ellie ha infatti ventilato l'ipotesi che il kolossal di Naughty Dog sarebbe uscito nel mese di febbraio del 2020, salvo poi ritornare sui propri passi spiegando che si è trattato di uno scherzo.

Alla luce delle ultime dichiarazioni di Druckmann e del chiarimento di Johnson, tutto lascia supporre che la data di commercializzazione di The Last of Us Part 2 possa essere svelata nel corso di uno dei prossimi PlayStation State of Play.