The Last of Us 2, Neil Druckmann smentisce: non è lui l'interprete di Manny

Dopo aver chiarito le accuse mosse a lui e a Laura Bailey, il game director di The Last of Us Parte 2, Neil Druckmann, ha dovuto smentire un'altra voce falsa riguardante la sua presenza nel gioco come attore.

Molti utenti sostengono infatti che il buon Neil abbia prestato il proprio volto e le proprie movenze al personaggio di Manny ma dopo qualche ora è immediatamente arrivata la smentita da parte dello sviluppatore tramite il suo account ufficiale Twitter:

"Ragazzi, so che tutti voi pensate che io sia bellissimo. Devo però confermarvi che non sono tanto bello o talentuoso quanto Alejo Edda, che ha dato vita al personaggio di Manny. Mi manchi, amico mio."

Insomma, si tratta di una svista dei giocatori che si sono lasciati ingannare dalla vaga somiglianza tra il personaggio del titolo Naughty Dog e il suo game director, entrambi barbuti e con una capigliatura simile.

