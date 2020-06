The Last of Us 2: Nendoroid, Funko Pop e la chitarra di Ellie nel merchandise ufficiale

Sul blog ufficiale PlayStation è appena stato pubblicato un lunghissimo post attraverso il quale Sony ha svelato tutto il merchandise ufficiale a tema The Last of Us Parte 2, che include una miriade di oggetti tra i quali troviamo capi d'abbigliamento e statuette da collezione.

Oltre agli oggetti più classici come magliette, giacche, zaini e tazze, tra i possibili collezionabili in arrivo in tutti i negozi c'è anche un tenero Nendoroid dedicato ad Ellie: la piccola statua è dotata di numerose articolazioni e degli oggetti utilizzati dalla protagonista nel gioco, ovvero l'arco, un mattone e un possente machete. A questi si aggiungono anche il Funko Pop ufficiale e una chitarra che non è altro che la riproduzione di quella vista nel primo ed emozionante trailer di The Last of Us Parte 2. Al momento sembra che non tutti gli oggetti presenti sul sito siano in arrivo anche in Europa ed è probabile che alcuni di questi verranno messi in vendita nel nostro paese solo in un secondo momento.

Prima di lasciarvi alla galleria con le immagini dei prodotti ufficiali, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di The Last of Us Parte 2.

Sapevate che The Last of Us Parte 2 è giocabile anche da non vedenti grazie alle numerose opzioni per l'accessibilità?