The Last of Us 2 tra i nominati per il premio Ultimate GOTY dei Golden Joystick Awards

La stagione dei premi sta per entrare nel vivo, e i responsabili dei Golden Joystick Awards 2020 hanno finalmente svelato i titoli nominati al premio più ambito dell'anno, l'Ultimate Game of the Year.

La rosa delle candidature è piuttosto ampia e include ben 20 tra i migliori giochi usciti nel 2020, compresi alcuni che hanno accompagnato il lancio delle console di nuova generazione, tra cui Spider-Man Miles Morales, Assassin's Creeed Valhalla e Demon's Souls, l'unico che può essere considerato esclusivamente next-gen. PResenti anche i fenomeni Genshin Impact e Fall Guys, gli indie Factorio e Spelunky 2, la rivelazione Hades, e due delle migliori esclusive di casa PlayStation, The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima.

"Questi 20 incredibili titoli riflettono l'ampia diversità di generi e il lancio delle nuove console, che avviene una volta per generazione", spigano gli organizzatori.

Golden Joystick Awards | Ultimate Game of the Year

Animal Crossing: New Horizons

The Last of Us 2

Final Fantasy 7 Remake

Microsoft Flight Simulator

Crusader Kings 3

Fall Guys

Hades

Half-Life: Alyx

Death Stranding (PC)

Assassin's Creed Valhalla

Spider-Man: Miles Morales

Demon's Souls (PS5)

Ghost of Tsushima

Ori and the Will of the Wisps

Factorio

Spelunky 2

F1 2020

Yakuza: Like a Dragon

Doom Eternal

Genshin Impact

Se siete interessati, potete votare dirigendovi a questo indirizzo. Le votazioni rimarranno aperte fino alle ore 14:00 di venerdì 20 novembre, mentre il gioco dell'anno verrà proclamato il 24 novembre, quando si svolgerà la cerimonia di premiazione dei Golden Joystick Awards 2020 e verranno assegnati anche tutti gli altri riconoscimenti. Qual è il vostro preferito?