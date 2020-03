The Last of Us 2 non disponibile su Amazon: rinvio in vista causa Coronavirus?

Sta destando attenzione la situazione relativa a The Last of Us Parte 2 su Amazon.it: attualmente il gioco viene segnalato come Non Disponibile e questo accade sia per l'edizione standard che per la special edition. Cosa sta succedendo?

La stessa nota che segnala la mancanza di disponibilità del prodotto compare anche su Amazon USA e UK mentre non appare sul sito di GameStop.it dove The Last of Us Parte 2 risulta regolarmente disponibile e può essere preordinato in una delle qualsiasi versioni disponibili.

Non è chiaro cosa stia succedendo esattamente, nei giorni scorsi abbiamo appreso del possibile rinvio di Resident Evil 3 Remake (solo copie fisiche) e anche Square Enix ha messo le mani avanti annunciando un possibile ritardo delle copie retail di Final Fantasy 7 Remake a causa dell'emergenza Coronavirus.

The Last of Us 2 è attualmente previsto per il 29 maggio ed è difficile prevedere se il gioco slitterà oppure no, di certo manca ancora qualche settimana al lancio e un rinvio potrebbe essere scongiurato se la situazione internazionale dovesse migliorare.

Jason Schreier di Kotaku si è espresso recentemente sul rinvio di The Last of Us 2 affermando di non avere una idea chiara a riguardo e che tutto dipenderà dall'evolversi della situazione legata all'emergenza Coronavirus.