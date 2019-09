The Last of Us 2 non sarà alla Madrid Games Week di ottobre?

Nelle scorse ore Sony Interactive Entertainment Europe ha confermato la sua presenza alla Madrid Games Week di inizio ottobre con Death Stranding e The Last Of Us Part 2, sembra però che il gioco Naughty Dog non sarà presente alla fiera spagnolo.

Dal post originale sono stati infatti rimossi tutti i riferimenti a The Last Of Us 2 mentre Death Stranding è ancora presente, anche se verrà mostrato solamente a porte chiuse alla stampa. Tra gli altri giochi citati troviamo MediEvil, Dreams, Concrete Genie, Nioh 2 e Predator Hunting Grounds.

Cosa è successo dunque? Con ogni probabilità si è trattato di un semplice errore dei curatori del PlayStation Blog, a quanto pare non sembrano essere previste presentazioni europee del gioco nell'immediato, a meno di annunci in arrivo nelle prossime settimane.

La stampa internazionale volerà in California il 24 settembre per vedere The Last of Us Part 2 grazie ad uno speciale Media Event organizzato da Sony per mostrare il gioco ai giornalisti, ne sapremo quindi di più nelle prossime settimane. Everyeye.it parteciperà allo showcase, vi aggiorneremo su tutte le novità non appena possibile.