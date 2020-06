The Last of Us 2 'non piacerà ad alcuni fan', sottolinea Druckmann

Riflettendo sulla natura divisiva di The Last of Us 2, il direttore creativo del progetto taragto Naughty Dog, Neil Druckmann, ha voluto mettere ulteriormente le cose in chiaro specificando che la storia che ci appresteremo a vivere su PS4 potrebbe non piacere a tutti gli appassionati della serie.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di Wired, Druckmann ha candidamente ammesso che "The Last of Us 2 potrebbe non piacere ad alcuni fan del gioco originale. A molti potrebbe non piacere la strada imboccata dalla storia, ciò che verrà raccontato o il destino dei personaggi che amano. Preferirei che le persone lo odiassero appassionatamente piuttosto che dire in maniera apatica 'beh si, in fondo è stato OK'".

Le parole di Neil Druckmann si riallacciano inevitabilmente alle dichiarazioni condivise nei mesi scorsi dall'attore Troy Baker che, impegnato nel doppiaggio di TLOU 2 nel ruolo di Joel, ha rimarcato il concetto spiegando che "non so se la gente accoglierà con favore questo gioco o lo odierà, ma di sicuro non ci sarà alcuna ambiguità al riguardo. Sarà un'esperienza completamente diversa rispetto a quella che potrebbero vivere delle persone dalla mentalità ristretta. Se abbiamo fatto bene il nostro lavoro, le persone metteranno in discussione tutto".

L'uscita della nuova esclusiva PlayStation 4 è prevista per il 19 giugno, con la nostra recensione attesa per domani, venerdì 12 giugno. Nel frattempo, date un'occhiata al trailer di lancio di The Last of Us Parte 2. Qui, invece, trovate un riassunto sui momenti indimenticabili della serie di The Last of Us.