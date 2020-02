The Last of Us 2 non uscirà su PC, Naughty Dog ribadisce l'esclusiva PS4

Nella giornata di ieri Naughty Dog ha confermato che The Last of Us 2 sarà al PAX East, sono in molti ad aver ipotizzato l'annuncio di una versione PC durante l'evento ma questa ipotesi è stata seccamente smentita da Arne Meyer, responsabile comunicazione dello studio.

Rispondendo a un messaggio su Twitter Arne Meyer fa sapere che "The Last of Us Parte 2 non uscirà su PC o altre piattaforme, si tratta di un'esclusiva PlayStation e arriverà a maggio su PS4 e PS4 PRO."

I rumor sul possibile lancio di una versione Windows si rincorrono da tempo ma lo studio ha ora voluto mettere la parola fine a queste voci tramite una voce autorevole. Voci recenti suggeriscono l'arrivo di Horizon Zero Dawn su PC, da qui sono nati probabilmente i rumor anche su possibile debutto di The Last of Us Parte 2 su questa piattaforma, comunque rapidamente smentiti.

Naughty Dog è impegnata nelle ultimissime fasi dello sviluppo, The Last of Us 2 è atteso per il 29 maggio 2020 su PlayStation 4 e PS4 PRO, nelle scorse ore è stato confermato che la ricchissima Ellie Edition tornerà presto disponibile per il preordine dopo essere andata sold-out in pochissimi minuti al momento dell'apertura dei preorder lo scorso autunno.