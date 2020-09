The Last of Us 2: tutte le novità del TLOU Day tra sconti, action figure e gioco da tavolo

Come anticipato dal tema dinamico PS4 gratis di TLOU 2, Sony annuncia tutte le iniziative promosse per celebrare il The Last of Us Day 2020 con tutti gli appassionati dell'epopea post-apocalittica firmata da Neil Druckmann e Naughty Dog.

Dalle colonne del PlayStation Blog, Scott Lowe di Naughty Dog apre il valzer dei festeggiamenti per l'ormai ex Outbreak Day con la presentazione dei poster in edizione limitata e della versione speciale in vinile della Colonna Sonora originale di The Last of Us Parte 2, con illustrazioni curate da Tula Lotay.

Sempre nel novero delle iniziative per il TLOU Day 2020 rientra la partnership con il team di CMON per dare vita a The Last of Us Board Game, il gioco da tavolo ufficiale della saga di Naughty Dog. Maggiori informazioni su questo progetto verranno condivise a tempo debito dai creativi di CMON, rinomati per i loro lavori sui giochi da tavolo di Bloodborne e God of War.

Il TLOU Day 2020 fa da sfondo anche all'annuncio delle nuove action figure di Gaming Heads, con statue dedicate ai Clicker e ad Ellie: nel caso dell'intrepida guerriera di The Last of Us è prevista anche una Stealth Edition che aggiunge braccia intercambiabili e un copricapo che consente di alterare la sua espressione o sostituire l'arma impugnata, scegliendo tra il machete o l'arco. Successivamente (non prima del mese di marzo del 2021) sarà disponibile anche una statua modulare di Mamegyorai Collectibles con Ellie e Joel in scala 1:9.

Decisamente interessanti sono poi le iniziative con la guida ufficiale del cosplay di Abby e le promozioni sul PlayStation Store che permettono agli appassionati di risparmiare fino al 50% sul prezzo d'acquisto di The Last of Us Remastered, Left Behind e The Last of Us. L'utenza PS4 sarà infine felice di sapere che da oggi, e fino alle ore 23:59 di lunedì 28 settembre, sarà possibile scaricare gratis tutti i temi e gli avatar di The Last of Us Parte 2.