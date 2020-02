The Last Of Us 2: nudità e temi di natura sessuale secondo la classificazione ESRB

The Last Of Us Parte 2 è stato recentemente valutato dall'ESRB, ente che si occupa di classificare i videogiochi per gli Stati Uniti. Il titolo Naughty Dog ha ricevuto classificazione M17+, indicando così un prodotto adatto ai giocatori che abbiano compiuto almeno 17 anni di età.

Il motivo? A quanto sembra, la presenza di "temi di natura sessuale e scene di nudo", secondo quanto si legge nella descrizione che accompagna il rating. In realtà questo aspetto non è ancora del tutto chiaro, ESRB parla di "riferimenti a comportamenti sessuali, i quali possono includere dialoghi o parziali nudità", descrizione decisamente generica e che non aiuta a identificare il tipo di contenuto in oggetto. Non si tratta in ogni caso di scene o dialoghi collegati alla rappresentazione esplicita di atti sessuali, in questo caso ESRB avrebbe vietato la vendita del gioco in alcuni stati riservandola solamente ai maggiorenni.

The Last Of Us Parte 2 è atteso per il 29 maggio 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO, il gioco era inizialmente previsto per febbraio ma è stato rinviato per dare modo agli sviluppatori di Naughty Dog di rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto, l'attesa in ogni caso non si prospetta essere troppo lunga...