The Last Of Us 2 è la nuova offerta di fine anno su Amazon

In occasione delle festività di fine anno The Last Of Us Parte 2 è in vendita a prezzo scontato su Amazon.it, una buona occasione per recuperare il gioco dell'anno 2020 a prezzo ridotto, promozione valida ancora per pochissime ore.

The Last Of Us 2 costa 39.99 euro su Amazon.it con uno sconto del 47% sul costo di listino normalmente fissato a 74.99 euro, per un risparmio totale di 35 euro. Se non avete ancora messo le mani sul GOTY dell'anno che sta per finire, il sito di eCommerce numero uno al mondo vi offre l'opportunità di rimediare, ordinando oggi riceverete The Last Of Us Parte 2 il 4 gennaio, primo giorno utile dopo le festività.

Per approfondire vi rimandiamo alla nostra recensione di The Last Of Us Parte 2: "The Last of Us, Parte Seconda. Anche la scelta del titolo lascia un indizio sottile sulla strada che Naughty Dog decide di percorrere con la sua produzione, ovvero quella di inscenare un racconto intrecciato col primo capitolo, mettendoci di fronte alla sua naturale e inevitabile prosecuzione. The Last of Us Part II è un monumento al gaming e un miracolo produttivo, a cui tocca la stessa sorte del suo predecessore. Ovvero quella di chiudere una generazione facendole raggiungere il suo apice, di immortalarla in un ricordo prezioso e dolente."