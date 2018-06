The Last of Us 2: nuovi dettagli sulle animazioni; confermato il multiplayer al lancio

Come vi abbiamo già segnalato quest'oggi, il capo di Eidos Montreal David Anfossi ha criticato le animazioni di The Last of Us Part 2 viste nel trailer proiettato durante la conferenza E3 2018, giudicandole non autentiche.

Dopo il polverone alzatosi, Anfossi si è scusato con Naughty Dog per l'accusa rivolta, spiegando che "s'è trattato di un'infelice scelta di parole da parte di una persona che parla francese". In ogni caso, l'animatore Jonathan Cooper è nuovamente tornato sull'argomento, spiegando che il sistema delle animazioni implementato in The Last of Us Part 2 è una versione potenziata di quello già visto nel precedente lavoro dello studio, Uncharted 4: Fine di un Ladro. Adesso può contare su una tecnica all'avanguardia che garantisce un elevato livello di fluidità che, sostanzialmente, elimina le interruzioni e rende invisibili le transizioni tra le animazioni.

Nel corso di un'intervista concessa a GameSpot, invece, i co-director Anthony Newman e Kurt Margenau hanno rivelato che il gioco includerà la componente multiplayer fin dal lancio, sotto forma della modalità Fazioni che i giocatori hanno già apprezzato nel primo capitolo della serie. Non sono stati condivisi ulteriori dettagli, ma ci aspettiamo l'introduzione di diverse novità.

Ricordiamo che The Last of Us Part 2 uscirà esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Purtroppo, è ancora privo di una data di lancio.