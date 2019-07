The Last of Us 2: nuovi rumor sulla data d'uscita e sulla natura cross-gen per PS4 e PS5

Un nuovo leak sulla data di uscita The Last of Us 2 scrive l'ennesima puntata di una lunga telenovela che potrebbe protrarsi ancora per molto tempo, a giudicare dal periodo di lancio indicato dall'anonimo insider di Naughty Dog come probabile finestra di commercializzazione di questo attesissimo kolossal.

Sulla scorta delle indiscrezioni riportate da GameRant ed emerse dalle pagine del controverso forum di 4chan, la fonte anonima di questo nuovo leak si dice certa del fatto che il nuovo capitolo della saga action di The Last of Us sia destinato ad approdare su PlayStation 4 a metà 2020, e più precisamente il 22 maggio del prossimo anno.

L'insider spiega inoltre che, in una delle ultime riunioni tra gli sviluppatori di Naughty Dog, i vertici della software house californiana abbiano deciso di spostare la "scadenza interna" di TLOU2 da febbraio a maggio 2020 per dare ai propri autori tutto il tempo necessario a garantire il supporto cross-gen con PS5 attraverso texture ad altissima definizione, modelli poligonali più definiti e un sistema di illuminazione più curato da "sbloccare" a fine 2020 solo sulla prossima console casalinga di Sony.

Come al solito, vi invitiamo a prendere con le dovute cautele tutte queste indiscrezioni che, in quanto tali, non sono avvalorate da alcuna fonte ufficiale. Nel momento in cui scriviamo, infatti, i vertici di Naughty Dog non sembrano essere interessati a rispondere ai leak che riguardano lo sviluppo di The Last of Us 2 e, soprattutto, i rumor sui problemi di crunch segnalati da ex-dipendenti non meglio specificati della compagnia di Santa Monica.