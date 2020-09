The Last of Us 2, nuovo record: il gioco PS4 con la più alta percentuale di completamento

Le persone che raggiungono i titoli di coda dei giochi sono molte meno di quelle che potreste immaginare. A dircelo sono le statistiche legate ai trofei: ad esempio, l'avventura di Horizon Zero Dawn, un gioco che spesso e volentieri viene annoverato tra i migliori della generazione, è stata completata solo dal 34,5% dei videogiocatori.

The Last of Us Part 2, ennesimo capolavoro firmato da Naughty Dog, si distingue anche in questo. Nonostante richieda un impegno di circa 20-30 ore, la storia di Ellie e Joel è stata terminata dal 58% dei giocatori che l'hanno iniziata. È record: nessun altro gioco può vantare una percentuale di completamento così alta su PlayStation 4, nemmeno Final Fantasy VII Remake (53,3%) e God of War (51,8%), che in questo speciale confronto hanno dovuto arrendersi a The Last of Us Part 2.

Curiosi di scoprire le percentuali legate ad altri giochi per farvi un'idea più precisa? Ecco a voi la classifica fornitaci dai colleghi di Dualshockers:

The Last of Us Part 2 - 58% Final Fantasy VII Remake – 53,3% God of War – 51,8% Marvel’s Spider-Man – 50,7% Uncharted: The Lost Legacy – 50,3% Detroit: Become Human – 49% Ghost of Tsushima – 38,2% Horizon Zero Dawn – 34,5% Days Gone – 34% Death Stranding – 29,3% Red Dead Redemption II – 28,6%

Per ognuno di essi è stata considerata la percentuale di sblocco del trofeo legato al completamento delle rispettive campagne. Nel caso di The Last of Us Part 2, è stato preso in esame il trofeo d'oro "Il mio dovere (Completa la storia)". È doveroso specificare, inoltre, che le percentuali potrebbero variare in futuro.

E voi, avete completato l'avventura di Ellie e Joel? Se la risposta è sì, allora dovreste assolutamente leggere le nostre considerazioni sul finale di The Last of Us Part 2.