The Last of Us 2: un nuovo report di Jason Schreier parla della situazione di Naughty Dog

Nel nuovo report di Jason Schreier, il celebre giornalista di Kotaku riflette sulle sfide che stanno affrontando gli sviluppatori di Naughty Dog per dare forma al mastodontico progetto di The Last of Us Parte 2.

L'editoriale di Schreier affronta la spinosa questione del crunch time a cui gli sviluppatori della software house californiana starebbero ricorrendo per rientrare nelle tempistiche di lancio di TLOU2.

"Mentre Naughty Dog è in crunch con The Last of Us 2, gli sviluppatori si chiedono quanto ancora possa durare questo approccio", è l'eloquente titolo scelto dall'editor di Kotaku per illustrare il suo punto di vista sulla situazione e condividere delle informazioni provenienti da quelle che, a suo giudizio, sono delle fonti anonime che hanno lavorato in Naughty Dog o che continuano a prestare servizio presso l'azienda di Santa Monica.

Le dichiarazioni citate da Schreier sono diverse, con frasi del tipo "questo gioco è davvero ottimo, ma ha un costo enorme per le persone" o "cercano di prendersi cura di te, ti forniscono cibo e ti incoraggiano a fare delle pause ma l'implicazione è che devi svolgere il tuo lavoro a tutti i costi". A detta di Jason Schreier, le informazioni ottenute proverrebbero dalle interviste concessegli in forma anonima da 13 sviluppatori ed ex dipendenti di Naughty Dog. Il giornalista di Kotaku ci tiene inoltre a precisare che i rappresentanti di Sony o degli stessi vertici di Naughty Dog hanno respinto le richieste di interviste e non hanno fornito dei commenti alle dichiarazioni riportate nel suo editoriale.

Nell'attesa di capire quali risvolti potrebbe avere il report di Schreier, vi ricordiamo che l'uscita di The Last of Us 2, asteroidi permettendo, è prevista per il 29 maggio in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO.