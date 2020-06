The Last Of Us 2: il nuovo spot italiano 4K ci ricorda che è disponibile da oggi

Nel caso qualcuno se ne fosse dimenticato, il nuovo trailer di The Last Of Us Parte 2 ci ricorda che il nuovo gioco di Naughty Dog è finalmente disponibile da oggi, venerdì 19 giugno, in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO.

Dopo una lunga attesa il blockbuster Sony arriva finalmente nei negozi in tutto il mondo, Italia compresa e per l'occasione il publisher ha pubblicato un breve spot della durata di 30 secondi. The Last Of Us Parte 2 è stato accolto in maniera incredibilmente positiva da pubblico e critica guadagnandosi numerosi Perfect Score e riconoscimenti come uno dei migliori videogiochi dell'anno e dell'intera generazione, con un Metascore pari a 95/100.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di The Last Of Us 2 a cura di Francesco Fossetti e vi ricordiamo che oggi dalle 13:00 alle 15:00 saremo in diretta su Twitch per mostrarvi le prime due ore di gioco senza spoiler e senza cutscene, con l'obiettivo di non rovinarvi troppo la sorpresa ma permettendovi al tempo stesso di apprezzare il gameplay e il comparto tecnico della produzione.