The Last of Us 2: un nuovo tema dinamico gratis su PS4 per il TLOU Day

Dopo aver confermato il cambio di nome dell'Outbreak Day e illustrato i motivi di questa scelta, i ragazzi di Naughty Dog anticipano una delle sorprese previste per l'imminente TLOU Day lanciando su PlayStation Store un tema dinamico di The Last of Us Parte 2 da scaricare gratuitamente per PS4.

Il "Tema Spiaggia" di The Last of Us 2 riprende l'omonima schermata del kolossal post-apocalittico firmato da Neil Druckmann ed è già disponibile su PS Store.

L'iniziativa promozionale della sussidiaria dei PlayStation Studios, quindi, è già attiva e coinvolge tutti gli utenti PS4 che desiderano modificare l'aspetto della dashboard della propria console con un tema che riprende le atmosfere di TLOU 2. Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link alla pagina del PlayStation Store italiano da cui scaricare gratuitamente questo nuovo tema dinamico.

Oltre a questo gradito regalo, Naughty Dog promette di riservare ulteriori sorprese ai propri fan a partire da domani, sabato 26 settembre, come parte dei festeggiamenti per il "nuovo" The Last of Us Day che sostituisce l'annuale Outbreak Day. A tal proposito, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro approfondimento su TLOU 2 e le storie dimenticate dell'Outbreak Day.