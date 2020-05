The Last of Us 2: il nuovo trailer arriva il 6 maggio!

A sorpresa, Naughty Dog ha annunciato con un brevissimo teaser che nella giornata di mercoledì 6 maggio pubblicherà un nuovo trailer di The Last of Us Parte 2, l'attesa fortunatamente non sarà troppo lunga.

Il nuovo video verrà reso disponibile nel pomeriggio di domani alle 16:00 (ora italiana), purtroppo il teaser non fornisce alcuna anticipazione mostrando solamente il logo del gioco accompagnato dall'orario e dalla data di pubblicazione del nuovo materiale. Non è chiaro se il video conterrà anche sequenza di gameplay o se si tratterà solamente di un trailer in CGI, ne sapremo di più nella giornata di mercoledì 6 maggio.

The Last of Us 2 per PS4 è in fase Gold, questo vuol dire che lo sviluppo è terminato e il gioco uscirà regolarmente il 19 giugno, nuova data annunciata da Naughty Dog a fine aprile. Inizialmente previsto per il 26 maggio, il gioco arriverà nei negozi poco meno di un mese dopo, al termine di una lunga attesa finalmente potremo mettere le mani su uno dei titoli più attesi di questa generazione. Lo sapevate? The Last of Us 2 è il gioco più prenotato su Amazon.

