The Last of Us 2: il nuovo video illustra la drammatica storia di Abby

Dopo aver conquistato il GOTY dei Joystick Awards 2020 con TLOU 2, i ragazzi di Naughty Dog confezionano un nuovo video di The Last of Us Parte 2 interamente incentrato sulla figura di Abby e sulla sua drammatica storia.

Il Senior Communications Manager di Naughty Dog, Scott Lowe, accompagna questo nuovo trailer con un messaggio condiviso sulle pagine del PlayStation Blog in cui spiega come "volevamo offrirvi una prospettiva diversa sulla storia, concentrandociper la prima volta sul viaggio di Abby, sulle sue emozioni e sul modo in cui queste ultime s'intrecciano col percorso intrapreso da Ellie".

Il video contribuisce quindi a fare luce sulla storia di Abby e sugli eventi che daranno origine alla sua sete di vendetta. Sempre nel trailer, il team californiano interno ai PlayStation Studios inserisce delle scene di gameplay che mostrano come le abilità di Abby e il suo equipaggiamento influenzino l'esperienza ludica e la differenzino rispetto alle fasi con protagonista Ellie.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, ricordiamo che The Last of Us 2 rientra nella ristretta lista dei videogiochi in nomination per il GOTY ai Game Awards 2020, la cerimonia che si terrà alle ore 01:00 italiane della notte tra il 10 e l'11 dicembre con tante World Premiere.