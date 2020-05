The Last of Us 2: nuovo video inside e gameplay inedito il 27 maggio

Mercoledì 27 maggio sarà una giornata particolarmente rovente (e non ci riferiamo alle alte temperature di questi giorni in quasi tutta Italia) per tutti i fan di The Last of Us Parte 2, grazie alla pubblicazione del nuovo video Inside e allo State of Play.

Alle ore 16:00 Naughty Dog renderà disponibile il nuovo documentario Inside The Details (terzo episodio della serie dopo i primi due video dedicati rispettivamente gameplay e alla storia) mentre alle 22:00 Sony trasmetterà uno State of Play su The Last of Us 2, con Neil Druckmann che commenterà vari aspetti del progetto e mostrerà una lunga sessione inedita di gameplay.

Troverete il video Inside The Details sulla home page di Everyeye.it pochi minuti dopo le 16:00 mentre dalle 19:00 vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye.it per seguire insieme lo State of Play, partiremo con un pre show prima di cena e andremo avanti per tutta la serata, almeno fino alle 23:00, seguendo il gameplay e riportandovi le nostre impressioni.

Due tasselli importanti che permetteranno alla community di apprendere nuovi dettagli in vista della recensione di The Last of Us 2, quest'ultima sarà online dalle 09:01 (ora italiana) di venerdì 12 giugno, tra poco più di due settimane scopriremo quindi l'effettiva caratura del nuovo ambizioso progetto di Sony e Naughty Dog.