The Last of Us 2: ecco il nuovo video Inside The Gameplay

Continua la serie di documentari Inside The Last of Us 2 di Naughty Dog, la scorsa settimana lo studio ha pubblicato il video Inside The Story, oggi è la volta di Inside The Gameplay, nuovo filmato incentrato sulle meccaniche di gioco.

Il video (commentato da Neil Druckmann)svela alcune dinamiche di gameplay della nuova avventura di Joel ed Ellie, focalizzandosi tra le altre cose sull'esplorazione e sul combattimento. Ricordiamo che tutte le clip della serie Inside The Last of Us 2 sono assolutamente prive di spoiler e dunque potete visualizzare il video in apertura senza timore di sgradite sorprese.

I prossimi appuntamenti sono fissati per il 27 maggio con il video Inside The Details e il 3 giugno con Inside The World, video che chiuderà la campagna promozionale del gioco a pochi giorni dal lancio del gioco fissato per il 19 giugno. Lo stesso giorno arriveranno nei negozi anche la PS4 PRO Limited Edition x The Last of Us 2 insieme ad un set di accessori tra cui DualShock 4, hard disk esterno seagate e cuffie Gold personalizzate con il logo del gioco.

Su Everyeye.it trovate anche una breve retrospettiva sulla carriera di Ashley Johnson, l'attrice che interpreta Ellie in The Last of Us, The Last of Us Left Behind e The Last of Us Parte 2.