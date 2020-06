The Last of Us 2: nuovo video sul Tema Dinamico PS4 delle edizioni speciali

Nell'impaziente attesa dei fan per l'uscita di The Last of Us Parte 2, Naughty Dog mostra in anteprima un video del Tema Dinamico scaricabile su PlayStation 4 dagli acquirenti di una delle edizioni speciali del kolossal post-apocalittico.

Il tema PS4 presenta l'animazione di uno splendido bozzetto di Ellie disegnato da Alice X. Zhang, un'artista che in questi anni ha collaborato, tra gli altri, con Marvel, BBC, Lucasfilm, Disney e Team Liquid, oltreché con Naughty Dog.

L'opera di Zhang andrà a impreziosire l'offerta contenutistica prevista da chi ha voluto acquistare una versione speciale di The Last of Us 2. Le edizioni interessate da questa iniziativa sono le Digital Deluxe, Special e Collector's, oltre alla Ellie Edition di The Last of Us 2 che, però, viene commercializzata solo negli Stati Uniti. Se volete saperne di più sull'offerta di queste versioni per collezionisti, vi rimandiamo a questo approfondimento su prezzo e contenuti delle edizioni speciali di TLOU 2.

A questo punto non ci resta che lasciarvi alla visione della clip che trovate in calce alla notizia, ma prima ricordiamo a chi ci segue che su queste pagine trovate già la nostra recensione di The Last of Us 2 e che il capolavoro di Naughty Dog è previsto in uscita su PS4 per il 19 giugno.