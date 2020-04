The Last of Us 2 occuperà più di un disco, ecco quanto pesa

Dopo aver annunciato la nuova data di uscita di The Last of Us 2, Sony Interactive Entertainment ha aggiornato la pagina del gioco sul sito ufficiale PlayStation confermando la presenza di più dischi nella confezione e svelando il peso dell'opera.

Nello specifico viene reso noto che The Last of Us Parte 2 occuperà due Blu-Ray e che per l'installazione saranno necessari almeno 100 GB di spazio libero, in maniera simile a quanto accaduto con produzioni del calibro di Red Dead Redemption 2 e Final Fantasy VII Remake, senza dimenticare il caso Call of Duty Modern Warfare che pesa più di 200 GB con i più recenti aggiornamenti.

Preparatevi dunque a liberare spazio sull'hard disk della vostra PlayStation 4 per non farvi trovare impreparati al debutto di The Last of Us 2, fissato per il prossimo 19 giugno. Il gioco Naughty Dog è stato oggetto di pesanti leak lo scorso weekend, con la diffusione in rete di numerosi video che mostrano non solo numerose sequenze di gameplay ma persino il finale.

Naughty Dog si è scusata per l'accaduto e invita i giocatori a prestare la massima attenzione per cercare di evitare spoiler e anticipazioni, così da non rovinarsi l'esperienza prima del lancio.