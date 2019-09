The Last Of Us 2 occuperà due Blu-Ray, è ufficiale

Subito dopo l'annuncio della data di uscita di The Last of Us 2, molti rivenditori americani hanno aggiornato la pagina prodotto riportando la presenza di due dischi nella confezione, suscitando molta curiosità per questa affermazione.

Intervistato dal Telegraph, Neil Druckmann ha confermato quanto emerso nei giorni scorsi, dunque è ufficiale, The Last Of Us Parte 2 per PlayStation 4 occuperà due dischi Blu-Ray, evento piuttosto raro in questa generazione di console, accaduto con Red Dead Redemption 2 e pochissimi altri titoli. Non è chiaro al momento in che modo i dati verranno distribuiti sui due dischi, se il primo servirà solamente per l'installazione o se conterrà anche una parte del gioco.

E' certo invece che nessuno dei due dischi servirà per ospitare il comparto multigiocatore, Naughty Dog ha infatti confermato che The Last of Us 2 non avrà il multiplayer, una precisa scelta dello studio che ha preferito concentrarsi sulla campagna in singolo.

Naughty Dog non butterà comunque il lavoro fatto sul multiplayer di The Last of Us, lo studio è infatti al lavoro su un progetto multigiocatore che vedrà la luce nel prossimo futuro, non sono però stati forniti ulteriori dettagli a riguardo. The Last Of Us 2 invece uscirà il 21 febbraio 2020 su PS4 e PS4 PRO.