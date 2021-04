The Last of Us 2 in offerta sul PlayStation Store con i saldi di primavera

Sono iniziati questa settimana i saldi di primavera sul PlayStation Store con centinaia di giochi per PlayStation 4, PS5 e PSVR in offerta fino a metà aprile. Tra questi anche The Last of Us e The Last of Us 2, ecco le nuove offerte.

The Last of Us Remastered per PS4 costa 9.99 euro, questa versione del gioco include il DLC Left Behind dedicato al passato di Ellie, in vendita anche singolarmente in versione standalone al prezzo di 4,99 euro. Con dieci euro (e il resto di un centesimo) avrete dunque accesso all'originale The Last of Us in versione rimasterizzata e al contenuto extra.

The Last of Us Parte 2 costa 30.09 euro in versione standard (invece di 69.99 euro) scontato del 57% rispetto al normale prezzo di listino. Per 39.99 euro potete invece comprare The Last of Us 2 Digital Deluxe Edition, versione che include oltre al gioco anche la colonna sonora, il mini artbook Dark Horse in formato digitale, un set di sei avatar per il PSN e un tema per la schermata HOME di PlayStation 4.



Se cercate invece altri titoli, sul PlayStation Store sono in vendita a prezzo scontato tanti giochi PS4 a meno di 20 e 10 euro, compatibili anche con PlayStation 5.