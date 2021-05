The Last of Us 2 in offerta al prezzo più basso con spedizione gratis

Nei giorni scorsi The Last of Us 2 è stato aggiornato per PS5, quale miglior occasione dunque per recuperare il capolavoro Naughty Dog? Se ancora non avete comprato il gioco, su eBay lo trovate al miglior prezzo con spedizione gratuita.

The Last of Us 2 costa 32.90 euro, in versione italiana per PS4 compatibile ovviamente anche con PS5. Il venditore game_electronic_virz (37868 feedback al 99.9% positivi) offre la spedizione gratis e uno sconto extra fino al 5% in caso di acquisti multipli, ottimo incentivo per acquistare più copie magari da regalare gli amici.

L'opera di Naughty Dog è uno dei videogiochi più venduti e acclamati del catalogo PlayStation, adesso The Last of Us 2 è ottimizzato per PS5 con il supporto per i 60fps e la piena compatibilità con il DualSense, una ottima occasione per rigiocare con l'avventura di Ellie o iniziare la prima run.

The Last of Us Parte 2 ha ricevuto innumerevoli plausi dalla critica ed ha vinto oltre 200 premi come Gioco dell'Anno oltre ad essersi aggiudicato il Game of the Year della redazione di Everyeye come riconoscimento ad uno dei giochi più acclamati della scorsa generazione.

L'offerta in corso su eBay è valida solamente per un periodo limitato e fino ad esaurimento delle scorte disponibili presso il venditore.