The Last of Us 2, le origini del mito: svelato il prototipo 'open map' in stile Bloodborne

Dal video Making Of di The Last of Us Parte 2 emerge un incredibile retroscena: nelle primissime fasi di sviluppo, Naughty Dog guardava con estremo interesse a Bloodborne e pensava di dover impostare il gameplay del sequel di TLOU prendendo spunto dall'esperienza 'open map' offerta dal capolavoro FromSoftware.

In un particolare passaggio del documentario 'Grounded II: Making The Last of Us 2', i ragazzi della software house californiana si alternano a schermo per descrivere il lavoro svolto nelle fasi iniziali dello sviluppo di TLOU 2.

Come svelato dai 'cagnacci', il prototipo iniziale di The Last of Us 2 si rifaceva al sistema di progressione e alla struttura 'open map' di Bloodborne per offrire ai giocatori un'esperienza open world focalizzata sulla sopravvivenza, con un focus sui combattimenti a mani nude o all'arma bianca.

Alcune delle soluzioni di gameplay snocciolate da Naughty Dog nel descrivere il concept originario di TLOU 2 furono riprese e 'rimodulate' nella versione finale del kolossal post-apocalittico, mentre altre (come l'esplorazione libera di una mappa a mondo aperto con aree interconnesse) vennero accantonate per consentire al titolo di aderire maggiormente alla visione creativa di Neil Druckmann e favorire un'esperienza di gioco più immersiva e 'viscerale' in funzione della trama.

In calce alla notizia trovate il passaggio del Making Of in cui la sussidiaria dei PlayStation Studios svela questo interessante retroscena sulla genesi di TLOU 2 e mostra alcuni scampoli di gameplay tratti dalle build del prototipo 'in stile Bloodborne'. A proposito, avete letto le ultime indiscrezioni sulle versioni PS5 e PC 'scomparse' di Bloodborne?