The Last of Us 2 Part 2 festeggia il Ringraziamento con una romantica cartolina

Oggi i videogiocatori statunitensi festeggiano il Giorno del Ringraziamento, e ovviamente non poteva mancare qualche bella iniziativa da parte degli sviluppatori. Per celebrare una ricorrenza tanto importante, i ragazzi di Naughty Dog hanno realizzato e condiviso una cartolina all'insegna dell'amore...

La cartolina in questione è ovviamente dedicata a The Last of Us Part 2, l'ultima opera dei cagnacci uscita in esclusiva sulle piattaforme di casa PlayStation, e mostra in primo piano un albero al tramonto con sopra inciso un cuore con le iniziali "D + E". Come molti di voi sapranno, stanno per Dina ed Ellie, le due ragazze attorno alle quali ruotano i principali eventi di The Last of Us Part 2. Accanto all'albero, c'è invece il messaggio: "Dalla nostra famiglia alle vostre: Felice Ringraziamento". Potete ammirare la cartolina in calce a questa notizia, fateci sapere cosa ne pensate!

Ne approfittiamo per ricordarvi che The Last of Us Part 2, pur non avendo ancora ricevuto un aggiornamento grafico creato ad hoc, è giocabile anche su PlayStation 5 grazie alla funzione di retrocompatibilità della console next-gen di Sony. Il gioco, intanto, si appresta a fare piazza pulita durante la stagione dei premi: The Last of Us Part 2 è già stato eletto Gioco dell'Anno ai Golden Joystick Awards (e non solo), e parte come favorito ai Game Awards del 10 dicembre con ben 10 candidature.