The Last of Us 2 sarà al PAX East: svelata la nuova action figure e un tema PS4 gratis

Dalle pagine del PlayStation Blog a stelle e strisce, Naughty Dog conferma la propria partecipazione al PAX East di Boston, nel corso del quale mostrerà delle scene di gioco inedite di The Last of Us Parte 2 e consentirà a tutti coloro che si recheranno in fiera di provare in anteprima il kolossal PS4.

Nell'attesa che si faccia il 27 febbraio per assistere all'apertura del PAX East 2020 e all'hands-on di TLOU 2, gli sviluppatori di Santa Monica ci informano di aver rifornito i negozi europei e nordamericani di nuove copie della prestigiosa Ellie Edition di The Last of Us 2.

Nel novero delle iniziative organizzate da Naughty Dog per accompagnarci fino al lancio della loro attesissima avventura post-apocalittica, troviamo anche la nuova action figure di Dark Horse in edizione limitata che ritrarrà Ellie mentre imbraccia il suo fidato arco.

La sussidiaria di SIE pubblica inoltre due splendidi artwork che mostrano "i due lati del viaggio di Ellie", dalla relativa pace trovata all'inizio della campagna principale alla furiosa caccia che dovrà intraprendere per soddisfare la sua sete di vendetta. I due bozzetti sono stato utilizzati per ricreare il nuovo tema dinamico scaricabile gratuitamente su PlayStation 4 utilizzando questo codice su PlayStation Store:

Americhe: 4FMP-BBNM-J5L3

Europa / UA / NZ / Russia / Medio Oriente / Africa / India: 9DEK-PKNG-N445

Vale la pena sottolineare che la scena immortalata nel nuovo tema cambierà in base all'ora effettiva del giorno o della notte in cui accederemo alla console. A questo punto non ci resta che lasciarvi ai nuovi artwork, ma prima vi ricordiamo che The Last of Us Parte 2 è previsto in uscita per il 29 maggio in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO.