The Last of Us 2 su PC, Killzone VR, PlayStation Showcase: valanga di leak targati Sony

Nelle scorse ore un leak ha svelato i progetti PlayStation Productions in fase di sviluppo ma c'è di più perché la stessa fonte ha rivelato anche i piani di PlayStation Studios per i prossimi mesi... ma quanto c'è di vero?

Premessa, la fonte è 4Chan, sappiamo bene quanto purtroppo sia poco affidabile ma la notizia sta rimbalzando anche su Reddit, NeoGAF e ResetERA, guadagnandosi un minimo di credibilità tra alcuni insider, tuttavia i dubbi restano tantissimi, pubblichiamo il leak per dovere di cronaca ma vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni.

Si parte con i porting PC di Sony, in particolare nel 2023 arriveranno su Windows The Last of Us Parte 2, Ghost of Tsushima Director's Cut, Demon's Souls e Horizon Forbidden West. Naughty Dog inoltre dovrebbe presto annunciare la versione PS5 di The Last of Us Parte 2 mentre il prossimo Uncharted sarà a sua volta sia un sequel di Uncharted 4 Fine di un Ladro sia un Soft Reboot, sviluppato in collaborazione con Visual Art Studio da un team con sede in Malesia.

Naughty Dog sta poi sviluppando anche una IP Fantasy Open World oltre al multiplayer di The Last of Us previsto per l'estate o l'autunno 2023. Si parla anche di un possibile ritorno di Killzone su PlayStation VR2, nonché di nuovi episodi di Motorstorm, Ape Escape e PlayStation AllStars Battle Royale.

Spazio anche al PlayStation Showcase con un evento atteso per il mese di giugno mentre a febbraio o marzo ci sarà uno State of Play seguito da un secondo SoP a maggio. Si continua poi con Sucker Punch al lavoro su una nuova IP, inoltre quest'anno dovrebbero essere annunciati i nuovi giochi di Bend Studio, Pixelopus e Team Asobi. MediaMolecule sarebbe al lavoro su un nuovo Dreams con supporto per PlayStation VR2, inoltre il 2023 sarà l'anno dei primi GaaS di PlayStation Studios sviluppati da team come Firewall, Deviation, Sony London, Guerrilla Games, Naughty Dog e Arrowhead.