The Last of Us 2: perché Ellie non ha ucciso QUEL personaggio?

The Last of Us Parte II racconta una storia ancora più profonda, cruda e sentita rispetto a quella già coinvolgente del primo capitolo, e lo fa attraverso il punto di vista di due personaggi diversi e ruotando attorno al tema della vendetta.

L'evento che mette in moto tutta la narrativa principale del secondo episodio di The Last of Us è la morte di Joel Miller (scoprite con noi tre curiosità su Joel di The Last of Us) per mano di Abby Anderson, in cerca di vendetta dopo che l'uomo ha ucciso suo padre, un medico chirurgo, all'ospedale delle Luci a Salt Lake City durante le fase finale del primo gioco. Accecata a sua volta dal desiderio di vendetta, Ellie intraprenderà dunque un lungo viaggio alla ricerca dell'assassina fino a Seattle, dove andrà in scena il primo confronto tra le due, vinto da Abby che decide però di risparmiare la vita di Ellie intimandole di non farsi mai più vedere.

Ma Ellie non riesce a togliersi dalla testa l'atroce fine di Joel, con il suo volto martoriato per mano di Abby che continua a tornarle in mente. La sua ossessione la spingerà a riprendere la ricerca di Abby, ritrovandola infine legata ad un palo in una spiaggia di Santa Barbara, lasciata a morire dal gruppo delle Serpi dopo un lungo periodo di torture. Ellie libera Abby e Lev, anch'esso vittima delle Serpi, per poi sfidare ad un ultimo combattimento la sua nemica. Ma proprio quando sembra avere la meglio, Ellie molla la presa e risparmia la vita ad Abby, permettendole così di fuggire con Lev verso l'isola di Santa Catalina dove dovrebbero nascondersi gli ultimi sopravvissuti delle Luci.

Perché Ellie non ha ucciso Abby? Perché per la prima volta dopo tanto tempo, ad un passo dal compiere la sua vendetta, le appare nella mente un Joel sereno e spensierato mentre suona la sua chitarra. Proprio in quel momento la ragazza capisce quanto la vendetta sia inutile e che non porterà a nulla di buono, motivo per cui non ha più senso concretizzarla. E così, Ellie fa ritorno alla sua fattoria ormai vuota ed abbandonata, dove ricorderà l'ultima conversazione avuta con Joel (ricordate a tal proposito perché Ellie è arrabbiata con Joel in The Last of Us 2?), per poi andarsene via.