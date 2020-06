The Last of Us 2: Phil Spencer si complimenta con Naughty Dog, Neil Druckmann ricambia

Con l'enorme successo ottenuto da Naughty Dog con i record di lancio di The Last of Us 2 e la crescente attesa per l'evento di luglio sui giochi Xbox Series X, sui social assistiamo allo scambio di complimenti tra Neil Druckmann e Phil Spencer.

A dare inizio a questo insolito e, per certi versi, inatteso siparietto sui social è stato il direttore creativo di Naughty Dog: nel commentare l'incredibile successo raggiunto con The Last of Us Parte 2 e le vendite registrate nella settimana di lancio, Druckman ha esordito su Twitter con un "grazie infinite a tutti i nostri fan! Non saremmo mai riusciti a raggiungere questo risultato senza il vostro incredibile supporto".

Alle parole di Neil Druckmann ha fatto immediatamente seguito il messaggio di Phil Spencer: il boss della divisione Xbox di Microsoft si è rivolto direttamente al direttore di Naughty Dog per fare le sue "congratulazioni a te e a tutto il tuo team per il successo che state raggiungendo con questo gioco davvero grande".

La risposta di Druckman ai complimenti del dirigente di Microsoft non è tardata ad arrivare, con toni altrettanto concilianti: "Grazie Phil! Non vedo davvero l'ora di scoprire su cosa state lavorando". Con queste parole, l'autore di TLOU 2 sembra così riallacciarsi alle sorprese che attendono la community con l'evento sui giochi Xbox Series X pianificato per il mese di luglio dalla casa di Redmond.