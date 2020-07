The Last of Us 2 e i piccoli dettagli: in video le incredibili animazioni di ricarica

È ormai trascorso quasi un mese dalla pubblicazione di The Last of Us Parte 2, l'ultima fatica di Naughty Dog che ha conquistato pubblico e critica. Dopo aver pubblicato degli splendidi artwork, gli sviluppatori hanno deciso di mostrare ai propri fan anche una serie di filmati dedicati alle animazioni di ricarica delle armi da fuoco.

Sebbene infatti l'esclusiva PlayStation 4 sia in terza persona, il team di sviluppo ha riposto una cura incredibile anche nelle animazioni che non possono essere viste dal giocatore poiché coperte dal modello 3D della protagonista. Se quindi non avete mai visto ogni singolo particolare del modo in cui Ellie ricarica le proprie armi da fuoco, non potete perdervi questo nuovo filmato pubblicato su ArtStation e nel quale possiamo vedere un modello privo di texture della protagonista sfoggiare le animazioni di ricarica su ogni singola bocca da fuoco (mitraglietta, fucile a pompa, revolver, pistola automatica, arco e fucile da caccia).

Prima di lasciarvi all'interessante filmato, grazie al quale quasi sicuramente vi renderete conto di non aver mai visto alcuni particolari, vi ricordiamo che Neil Druckmann ha di recente risposto ufficialmente agli utenti che criticano la longevità di The Last of Us Parte 2, considerato eccessivamente lungo da alcuni giocatori.