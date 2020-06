The Last of Us 2: PlayStation e Annalisa lanciano un concorso canoro

Per celebrare il lancio di The Last of Us Parte 2, disponibile da oggi in esclusiva su PlayStation 4, la divisione italiana di Sony PlayStation ha dato il via ad un particolare concorso di canto in collaborazione con Annalisa, che per l'occasione ha cantato uno dei brani della colonna sonora ufficiale.

Come potete vedere nel filmato qui sopra, la celebre cantante ha infatti interpretato il brano "Through the Valley" del cantautore Shawn James sul palco dell'Ariston. Per partecipare al contest, valido dal 19 giugno al 15 luglio, non dovete far altro che registrare anche voi una clip o un file audio con la vostra versione del brano della colonna sonora di The Last of Us Parte 2.

Ecco le modalità di partecipazione:

Registrando un file audio: i partecipanti sono invitati a realizzare un file audio in cui cantano una porzione a propria scelta del brano

Girando una clip video: agli utenti è richiesta l'interpretazione della canzone all'interno di un video clip musicale dalla durata massima di un minuto

Una volta creato il file audio o video, non dovete far altro che visitare il sito ufficiale del contest, compilare l'apposito form di registrazione e caricare il file seguendo le istruzioni della modalità di partecipazione scelta. Tra i premi troviamo numerosi gadget a tema The Last of Us Parte 2 e l'esclusiva riproduzione della chitarra di Ellie, che potrà essere vinta solo da chi partecipa registrando un filmato.