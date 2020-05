The Last of Us 2: Podcast ufficiale a giugno con Troy Baker e Neil Druckmann

Il 9 giugno sarà trasmesso un nuovo podcast dedicato a The Last of Us Parte 2, intitolato The Official The Last of Us Podcast con la partecipazione di Neil Druckmann, Troy Backer e Ashley Johnson.

La trasmissione sarà condotta e diretta da Christian Spicer, comico e scrittore grande fan di The Last of Us. Neil Druckmann svelerà alcuni retroscena sullo sviluppo e parlerà approfonditamente della storia e del mondo di gioco, anche la doppiatrice di Ellie Ashley Johnson e il doppiatore di Joel Troy Baker prenderanno parte al podcast raccontando le loro testimonianze su questa esperienza.

Il podcast arriverà solo pochi giorni prima del nuovo gioco Naughty Dog, disponibile dal 19 giugno in esclusiva su PlayStation 4. La recensione di The Last of Us 2 sarà pubblicata il 12 giugno alle 09:01, quest'oggi invece Sony pubblicherà il terzo video della serie Inside mentre questa sera andrà in onda il nuovo State of Play The Last of Us 2, seguitelo con noi in diretta su Twitch dalle 19:00.

Tante novità dunque per i fan della serie Naughty Dog, che potranno approfondire ulteriormente gli aspetti legati allo sviluppo di una delle IP PlayStation più apprezzate di tutti i tempi.