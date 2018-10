The Last Of Us 2 potrebbe uscire nel corso del 2019?

In occasione dell'Outbreak Day, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato alcuni brani della colonna sonora di The Last Of Us 2 sul canale YouTube PlayStation Music, lasciandosi sfuggire una possibile indiscrezione riguardo la finestra di lancio del gioco.

Nelle descrizioni dei singoli brani è presente la didascalia: "Music from The Last of Us Part II (2019) published by Sony Interactive Entertainment", la quale sembra non lasciare troppi dubbi riguardo l'anno di uscita del sequel di The Last Of Us.

Presumibilmente The Last Of Us 2 arriverà nel corso del 2019 insieme all'album contenente l'intera colonna sonora, a meno di sorprese possiamo quindi attenderci un lancio durante il prossimo anno. Al momento Sony e Naughty Dog non hanno confermato la finestra di pubblicazione del gioco, in molti si aspettavano maggiori dettagli durante la PlayStation Experience 2018, evento però cancellato alla fine della scorsa settimana. Ne sapremo di più nei prossimi mesi? Lo speriamo vivamente...