The Last of Us 2 presente al nuovo State of Play: la conferma di Neil Druckmann!

Come vi abbiamo già riportato sulle nostre pagine, Sony Interactive Entertainment ha ufficialmente fissato a martedì 24 settembre il nuovo appuntamento con State of Play, il nuovo format comunicativo con cui il colosso nipponico sta tenendo aggiornati i suoi fan su tutte le novità riguardanti il mondo PlayStation.

Era già molta la curiosità attorno all'evento, ma Neil Druckmann di Naughty Dog ha deciso di far schizzare fuori scala l'asticella dell'hype dei possessori di PS4: The Last of Us Part II sarà uno dei grandi protagonisti del nuovo State of Play di Sony, come confermato dal director nel cinguettio che vi abbiamo riportato in calce alla notizia:

"Siamo rimasti in silenzio per troppo. Ora è tempo di porvi fine", recita il tweet di Druckmann accompagnato da un breve video teaser in cui viene raffigurato un coltello e in cui si cita esplicitamente l'appuntamento con State of Play.

Potrebbe essere questa finalmente l'occasione per annunciare la data di lancio di The Last of Us Part II, mentre alcuni giocatori hanno ammesso di aspettarsi l'arrivo di una beta dedicata al comparto multiplayer online dell'action-adventure. Ricordiamo che sempre il 24 settembre si terrà un Media Event a porte chiuse durante il quale i giornalisti di settore (tra cui anche quelli di Everyeye.it) avranno la fortuna di poter giocare per ben 3 ore alla nuova attesissima esclusiva per PlayStation 4.