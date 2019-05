The Last of Us 2 e State of Play: smentiti i rumor dei giorni scorsi?

Negli ultimi giorni si è chiacchierato moltissimo del possibile arrivo di un nuovo trailer o di informazioni inedite sull'attesissimo The Last of Us Parte 2, ma Sony continua a restare in silenzio su un ipotetico State of Play in arrivo nei prossimi giorni.

Nel frattempo continuano a susseguirsi voci di corridoio, alcune delle quali vorrebbero il reveal della data d'uscita di The Last of Us 2 in un'apposita diretta targata Sony e fissata al prossimo giovedì 30 maggio 2019. Sembra però che questi rumor non siano particolarmente affidabili e che giovedì non vi sarà alcuno State of Play. Ad essere molto più credibile è invece l'ipotesi che vede l'arrivo di nuove informazioni proprio domani, 29 maggio 2019. Come ormai ben saprete, nel corso della giornata di domani Hideo Kojima mostrerà qualcosa di nuovo su Death Stranding, magari un trailer con tanto di data d'uscita ufficiale. Non è quindi da escludere che Sony colga la palla al balzo per accompagnare alle nuove informazioni sul titolo Kojima Productions anche qualcosa di nuovo su The Last of Us 2.

Da pochi minuti è infatti iniziata una misteriosa diretta di Death Stranding sul canale ufficiale Twitch di PlayStation che, con tutta probabilità, terminerà con la messa in onda del nuovo trailer. E se dopo Death Stranding venisse mostrato The Last of Us 2? Purtroppo non ci è dato saperlo e bisognerà attendere ancora qualche ora per scoprire se Sony stia cercando di compensare la sua assenza all'E3 con un mini-evento che farà impazzire tutti i fan.

Cosa ne pensate? Credete che di più all'ipotesi di uno State of Play in arrivo nel corso della settimana o al lancio dei due trailer direttamente su Twitch, senza un vero e proprio evento?