The Last of Us 2 per PS4 non avrà il multiplayer online?

Nei mesi scorsi Naughty Dog ha più volte parlato del multiplayer di The Last of Us 2 ma a quanto pare, secondo una nuova indiscrezione, il sequel di The Last of Us non avrà una componente multigiocatore. Possibile?

Sulla confezione della PlayStation 4 Days of Play Edition viene indicato che "l'abbonamento PlayStation Plus è venduto separatamente ed è indispensabile per giocare online. Marvel's Spider-Man, God of War, Days Gone e The Last of Us Part II non supportano il multiplayer online."

Possibile che Sony abbia citato un gioco non ancora uscito sulla confezione della console? Effettivamente così sembra, ma il riferimento è piuttosto strano, considerando appunto che nei mesi scorsi la presenza del multiplayer online era stata annunciata da Naughty Dog. Non è escluso che i piani siano cambiati, al momento la situazione non è troppo chiara, non ci resta quindi che attendere dettagli ufficiali a riguardo, siamo inoltre in attesa di scoprire anche la data di uscita di The Last of Us 2 per PS4.