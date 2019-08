The Last of Us 2 per PS4: un nuovo trailer arriverà presto?

Nelle scorse ore un nuovo video gameplay di The Last of Us 2 è stato mostrato ai manager della catena GameStop durante l'evento privato GameStop Expo 2019 che si sta svolgendo in questi giorni. Il filmato non è stato reso pubblico ma secondo alcuni rumor un trailer potrebbe arrivare molto presto.

Secondo quanto riportato da WCCFTech, durante l'evento è stato confermato che "altro materiale è in arrivo e una nuova presentazione si terrà molto presto", quasi certamente in questo caso si tratta di contenuti (video, immagini e dettagli) destinati anche al grande pubblico.

Al momento non sappiamo molto di più a riguardo, le ultime indiscrezioni parlano di uno State of Play a novembre incentrato su The Last of Us Part 2 mentre altri ipotizzano l'arrivo di novità a settembre, giusto in tempo per l'Outbreak Day.

The Last of Us Part 2 uscirà nel 2020 su PlayStation 4 e in seguito probabilmente su PS5, anche in questo caso parliamo solo di rumor con indiscrezioni che vorrebbero una pubblicazione prevista per febbraio del prossimo anno oppure a maggio/giugno, esattamente come accaduto per il primo episodio su PS3.