The Last Of Us 2 per PS4 in offerta su Amazon, ecco il nuovo prezzo scontato

The Last Of Us Parte 2 per PlayStation 4 è in offerta su Amazon, prosegue così la promozione lanciata poco prima di Natale, valida ancora per qualche giorno e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili presso il noto rivenditore.

The Last Of Us 2 costa 39.99 euro con uno sconto del 47% sul costo di listino pari a 74.99 euro, per un risparmio totale di ben 35 euro. Ordinando oggi riceverete The Last Of Us Parte 2 giovedì 7 gennaio, primo giorno utile dopo le festività del 6 gennaio, in caso di spedizione più lenta (e gratuita) la consegna è invece prevista tra l'8 e il 9 gennaio.

Per saperne di più sul Game of the Year 2020 vi rimandiamo alla nostra recensione di The Last Of Us Parte 2: "The Last of Us, Parte Seconda. Anche la scelta del titolo lascia un indizio sottile sulla strada che Naughty Dog decide di percorrere con la sua produzione, ovvero quella di inscenare un racconto intrecciato col primo capitolo, mettendoci di fronte alla sua naturale e inevitabile prosecuzione. The Last of Us Part II è un monumento al gaming e un miracolo produttivo, a cui tocca la stessa sorte del suo predecessore. Ovvero quella di chiudere una generazione facendole raggiungere il suo apice, di immortalarla in un ricordo prezioso e dolente."